SCS-NET
الشريط الإخباري

95 شهيداً جراء مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-10-31

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة المنكوب، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 95 شهيداً وأكثر من 131 جريحاً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مخيمي النصيرات والمغازي ودير البلح وسط القطاع، ومخيم جباليا ومنطقة عزبة ببلدة بيت حانون وبيت لاهيا شماله، وحي الدرج وسط مدينة غزة وحي الصبرة جنوبها وشارع الشفاء غربها، ما أسفر عن استشهاد 95 فلسطينياً وإصابة أكثر من 131 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43204 شهداء و101641 جريحاً في حصيلة غير نهائية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

إسقاط أكثر من 40 مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية في غضون ساعة ونصف الساعة

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 40 مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved