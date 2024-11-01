95 شهيداً جراء مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة المنكوب، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 95 شهيداً وأكثر من 131 جريحاً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مخيمي النصيرات والمغازي ودير البلح وسط القطاع، ومخيم جباليا ومنطقة عزبة ببلدة بيت حانون وبيت لاهيا شماله، وحي الدرج وسط مدينة غزة وحي الصبرة جنوبها وشارع الشفاء غربها، ما أسفر عن استشهاد 95 فلسطينياً وإصابة أكثر من 131 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 43204 شهداء و101641 جريحاً في حصيلة غير نهائية.

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