موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 40 مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية في غضون ساعة ونصف الساعة.

ونقل موقع قناة آر تي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت 20 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و13 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و4 فوق أراضي مقاطعة أوريول و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم”.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بينما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من نظام كييف.

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