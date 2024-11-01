(الأدب هوية وإبداع) … مهرجان أبو تمام الحادي عشر للأدب الشعري في درعا

درعا-سانا

تحت شعار (الأدب هوية وإبداع)، أقامت مديرية ثقافة درعا بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب في المحافظة مهرجان أبو تمام للشعر بنسخته الحادية عشرة على مسرح دار الثقافة.

بدأ المهرجان بعرض فيلم وثائقي بعنوان “أبو تمام: عزف منفرد على وتر العروبة”، تأليف الإعلامية هالة المحاميد، تناول مسيرة الشاعر العباسي وإسهاماته الأدبية التي ألهمت الأجيال، ثم عرض لوحة تراثية راقصة قدمها مجموعة من اليافعين والأطفال بإشراف أنيس رعدية، جسدت التراث الشعبي بروح فنية متجددة.

وقدم نخبة من شعراء درعا ودمشق عدداً من القصائد المتنوعة، حيث عبر الشاعر جمال المصري في تصريح لـ”سانا” عن اعتزازه بالمشاركة قائلاً: أبو تمام شاعر يُفتخر به، وأمام هذه الحرب الكونية التي شنت على سورية، نجد في إحياء التراث والإبداع رسالة تؤكد أننا باقون وصامدون، لافتاً إلى أن مشاركته جاءت بقصيدة عن الشهيد الذي ضحّى بدمائه الطاهرة لتبقى بلاده عزيزة شامخة.

وقدم الشاعر فراس ديوب من دمشق قصيدة غزلية تحمل مشاعر الحب والأمل، مبيناً في تصريح له أن المهرجان فرصة للتواصل مع الجمهور عبر الكلمة، وإحياء قيم الجمال والعشق.

وأكد مدير الثقافة عدنان الفلاح أهمية المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي، مشيراً إلى أن مهرجان أبو تمام يمثل محطة سنوية للتواصل بين الأجيال، ويعزز القيم الثقافية والوطنية التي تكرس هويتنا.

حضر المهرجان محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان وأمين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي وعدد من مديري الدوائر وحشد من الجمهور.

ليلى حسين

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