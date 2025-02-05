اكتشاف مواهب فنية… معرض فني للأطفال بصافيتا ضمن فعاليات يوم الطفل العربي

طرطوس-سانا

استضافت قاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي في مدينة صافيتا بريف طرطوس معرضا فنيا بعنوان “اكتشاف مواهب فنية” ضمن فعاليات يوم الطفل العربي، وشارك فيه 30 طفلاً وطفلة قدموا رسومات مختلفة الأساليب ومتنوعة المواضيع والألوان.

المعرض الذي ضم نحو 90 لوحة فنية شارك به أطفال من مدرسة 8 آذار وجمعية المجد لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز العلا للتدريب الجسدي والمهني ومكتبة بيت الموعي، وتناولت اللوحات مواضيع وطنية والطبيعة الصامتة وتصاميم الأزياء والأشكال الهندسية وأفلام الكرتون وبعضها مستوحى من طقوس المنطقة والتي تنوعت بين الرسم بقلم الرصاص والتلوين بمختلف أنواعه الخشبي والمائي.

مديرة المركز الثقافي بصافيتا ريم علي بينت لمراسلة سانا أن المعرض يعتبر فرصة لعرض رسومات الأطفال أمام جمهورهم وأهاليهم وتسليط الضوء عليهم بهدف إظهار إمكانياتهم وطاقاتهم الكامنة لديهم، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم خاصة كفئة تستحق كل الاهتمام والدعم، لافتة إلى أن عرض اللوحات يكسب الأطفال الشعور بالإنجاز والتقدير لما يقدمون والتحفيز على تقديم أفضل نتاج فني في كل مرة يشاركون بها.

بدورها مسؤولة بقسم ثقافة الطفل طيف عبد الكريم أشارت إلى أن أساليب الأطفال جاءت متنوعة وكل طفل رسم ما يجول بمخيلته وأفكاره وعبر عنه بقلمه وألوانه، لافتة إلى أن قسم الأنشطة يقيم بشكل دائم مختلف الجلسات الحوارية التوعوية المتنوعة والورشات الترفيهية والأدبية والثقافية

والأدبية (قصة وشعر وأدب وخوطر)، والموسيقية وفتح باب المشاركة أمامهم سواء بالمعارض أو الفعاليات بهدف تنمية مواهبهم وتشجيعهم على الاستمرارية.

الطفلة هيا الموعي ابنة الأحد عشر عاما شاركت بلوحة حول تصميم ثوب باللون الأرزق والتي تعد أول مشاركة لها بمعرض فني، الأمر الذي رفع من معنوياتها وأعطاها تفاؤلاً وأملاً للمشاركة في معارض أخرى.

الطفل حسن علي 11 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة ثاني مشاركة له بمعرض فني أوضح أنه شارك بلوحة تحاكي موسم قطاف الزيتون مستخدما الألوان الخشبية، أما اليمامة درويش فشاركت بلوحتين إحداها لوحة عبارة عن ريشة مرسومة بأسلوب المانديلا وأخرى منظر طبيعي.

هيبه سليمان

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