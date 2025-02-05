مباحثات سورية مع البحرين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ‏على هامش منتدى إقليمي في الأردن

عمان-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد مع وزير الزراعة البحريني وائل المبارك سبل تطوير التعاون بين الدول العربية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وذلك على هامش المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية الذي بدأت أعماله يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة من خلال استغلال الموارد المحلية المتاحة في الدول العربية، ووجه الدعوة للوزير البحريني لزيارة سورية والاطلاع على فرص الاستثمار الواسعة في القطاع الزراعي نتيجة التنوع في الإنتاج النباتي والحيواني، مشيراً إلى قانون الاستثمار والشركات المشتركة اللذين يمثلان مجالاً جيداً للاستثمار الزراعي في سورية.
من جهته وجه الوزير المبارك دعوة مماثلة للوزير المقداد لزيارة البحرين، مبدياً استعداده لاستمرار التواصل بين الجانبين لبحث آفاق الاستثمار الزراعي الممكنة في سورية.
وعقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لقاء مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فلايشر، مثمنا دور البرنامج وما قدمه خلال السنوات السابقة من مساعدات لتخفيف آثار الحرب على الأسر المتضررة في سورية.
ودعا الوزير المقداد إلى زيادة الدعم الموجه لسورية سواء بالمساعدات العاجلة للوافدين من الأشقاء اللبنانيين الذين لجؤوا إلى سورية خلال هذه الفترة أو السوريين العائدين إلى قراهم في الداخل السوري لتمكينهم من الاستقرار في مناطقهم وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم وتمكينهم من مواجهة الأعباء المعيشية ريثما يتم استكمال إنجاز البنى التحتية والخدمية وترميم الأصول الإنتاجية في تلك المناطق.
من جانبها أكدت فلايشر أهمية حشد المزيد من الموارد لدعم سبل العيش للأسر العائدة والمهجرة إلى سورية، لافتة إلى أنها ستسعى لزيادة الدعم الموجه لسورية في هذا المجال.
كما التقى الوزير المقداد أيضاً المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر وتركز اللقاء حول زيادة توجيه الدعم في مشاريع التعاون الفني مع الفاو وتفعيل عمل المركز الوطني للسياسات الزراعية ليأخذ دوره في بناء قواعد بيانات تفاعلية لدعم اتخاذ القرار وضرورة الاستفادة من التمويل المتاح من صناديق المناخ ومجموعة من المشروعات والبرامج المقترحة للتعاون بين الجانبين.
الواعر أكد بدوره اهتمام منظمة الأغذية والزراعة بالمواضيع المطروحة خلال اللقاء وأنها تتقاطع مع أولويات عمل المنظمة.
غصوب عبود
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