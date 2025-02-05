41 شهيداً في اليوم الـ 391 لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل من ضحاياها للمستشفيات 41 شهيداً و131 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع المنكوب لليوم الـ 391 ارتفع إلى 43204 شهداء و101641 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية حماية المستشفيات والطواقم الطبية وخاصة في شمال القطاع من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات الصحية، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتدت على مستشفى كمال عدوان واستهدفت بوحشية الطابق الثالث منه.

وكان استشهد صباح اليوم طفلان و4 مرضى جراء قصف الاحتلال الطابق الثالث، ما أدى لاحتراق مخزن أدوية ومستلزمات طبية وتوقف كامل خدمات العمليات الجراحية فيه.

وخلال الساعات الأخيرة استشهد شابان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف الطيران المسير منطقة عزبة في بلدة بيت حانون القريبة، فيما استشهد وجرح العشرات أغلبهم نساء وأطفال جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل في بيت لاهيا المجاورة التي أصيب بها طفل أيضاً برصاص الاحتلال قرب منطقة الدوار الغربي.

وفي مدينة غزة شمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي الدرج وسط المدينة، في وقت استشهد فيه شابان وجرح العشرات جراء قصف طيرانه شارع الشفاء غربها.

أما وسط القطاع فقد استشهد 4 بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء استهداف طيران الاحتلال سيارة غرب مخيم المغازي، بينما استشهد 3 من عائلة واحدة جراء قصف منزل شمال المخيم الجديد في مخيم النصيرات.

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