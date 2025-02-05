وصول طائرة مساعدات إماراتية للوافدين ‏من لبنان إلى مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية تحمل دفعة جديدة من المساعدات المخصصة للوافدين من لبنان.

وتحمل الطائرة نحو 20 طناً من المساعدات تشمل مواد إنسانية وللعناية الصحية والشخصية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وموجهة لجميع الوافدين من لبنان، حيث تسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وسيتم توزيعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة العليا للإغاثة.

وهذه الطائرة هي الثالثة التي تصل من الإمارات العربية المتحدة استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية لمساعدة الأشقاء اللبنانيين الوافدين والسوريين العائدين، وذلك بعد وصول طائرتين خلال الأسبوعين الماضيين، حملت إحداها 35 طناً من مواد إغاثية ‏وغذائية ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف، والأخرى 10 أطنان من ‏مساعدات تشمل مستلزمات إنسانية ومواد ‏طبية.‏

‏يارا إسماعيل

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