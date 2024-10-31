لافروف: ما يسمى “خطة النصر” التي طرحها زيلينسكي تتسم بالفصام

مينسك-سانا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما يسمى بـ “خطة النصر” التي طرحها الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأنها تتسم بالفصام شأنها في ذلك شأن مبادراته الأخرى.

وأشار لافروف خلال كلمته أمام مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي إلى أن “حظر البرلمان الأوكراني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية يشكل انتهاكاً صارخاً للميثاق من جانب النظام العنصري المعادي لروسيا في كييف، والغرب يغض الطرف عن هذا ويستمر في الترويج لطريق زيلينسكي المسدود بل وإلى “صيغة السلام” الحمقاء التي طرحها وتدعو إلى استسلام روسيا”.

وأضاف لافروف: “قبل بضعة أسابيع كشف زيلينسكي عن “خطة النصر” التي تتسم بنفس القدر من الفصام، بطبيعة الحال لا الصيغة ولا الخطة ولا خيالات نظام كييف بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي ستجعل السلام أقرب إلى أوروبا”، موضحاً” أن الاستقرار لن يتحقق في هذا الجزء من القارة الأوراسية إلا إذا تم توفير ضمانات موثوقة وطويلة الأجل في مجال الأمن بالشكل الذي حددته روسيا في مبادرتها عام 2021 على سبيل المثال والتي رفضها الغرب”.

ولفت لافروف إلى أن “حلف الناتو لم يعد مكتفياً بالحرب التي شنها ضد روسيا على أيدي الحكومة غير الشرعية في كييف بل تحاول الولايات المتحدة وتوابعها الآن تحويل أوراسيا بأكملها إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية”، معتبراً أن حلف الناتو يهدف إلى تأكيد هيمنته العسكرية ليس فقط على أوروبا، وإنما أيضاً على شرق أوراسيا.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستجسد رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع والتعاون لصالح الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي.

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