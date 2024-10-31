استشهاد 13 لبنانياً بينهم 6 مسعفين جراء استمرار غارات العدو الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

استشهد 13 مواطناً لبنانياً بينهم 6 مسعفين وأصيب آخرون، جراء سلسلة غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي، مستهدفاً القرى والبلدات والمراكز الصحية في عدد من المناطق اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها في بيان: إن “العدو الإسرائيلي استهدف نقطة تجمع للدفاع المدني على مفرق دردغيا، ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين، كما استهدف نقطة ثانية في بلدة سلعا، ما أدى إلى احتراق آلية فيما نجا المسعفون بأعجوبة”.

وطالت غارة للعدو الإسرائيلي آلية تابعة للدفاع المدني في دير الزهراني، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية، كما نفذت مسيرة معادية غارة جوية على مركز إسعاف تابع للدفاع المدني في كفر صير، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيداً وعدد الجرحى إلى 279 جريحاً وعدد الآليات المستهدفة إلى 246.

وارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة بوداي قضاء بعلبك، حيث استهدف أحد المنازل في البلدة، ما أوقع 4 شهداء في حصيلة أولية.

كما أدت غارة معادية على بلدة سحمر في البقاع الغربي إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح.

إلى ذلك شن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة استهدفت جوياً ومحرونة في قضاء صور وبلدات برعشيت وبنت جبيل وأنصار ووادي جيلو وعيتا الشعب ودردغيا وأطراف بلدة معروب وبلدة العدوسية وبلدة يانوح وأطراف بلدتي المجادل والعباسية في الجنوب، كما شن غارة على محيط مدينة الهرمل وبلدة الحوش في البقاع شرق لبنان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen