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الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية تنهي الاحتلال الإسرائيلي

2024-10-31

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية رادعة، تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار “إسرائيل” على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا استيلاء الاحتلال على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، محذرة من أن ذلك يهدد بتهجير عشرات الأسر المقدسية، ويؤشر لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين، لإجبارهم بالقوة على النزوح في امتداد لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، التي تقوض بشكل يومي فرص إقامة الدولة المستقلة.

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