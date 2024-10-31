أكثر من 300 ألف خدمة متنوعة قدمتها الشؤون الاجتماعية والعمل للوافدين ‏من لبنان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ‏

‏دمشق-سانا ‏

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمات غير ‏الحكومية دعم الوافدين من لبنان عبر تقديم مختلف أنواع المساعدة ‏للأسر سواء الطبية أو الإغاثية أو الإنسانية. ‏

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي المساعدات التي تم ‏تقديمها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية منذ بدء دخول الوافدين ‏وحتى الآن في مختلف المحافظات بلغ أكثر من 3200 سلة ‏غذائية و94639 وجبة غذائية عبر المطابخ التابعة لهذه المنظمات ‏والمبادرات التطوعية التي انطلقت لمساعدة الوافدين. ‏

وبينت الوزارة أنه تم تقديم أكثر من 124 ألف خدمة طبية وأكثر من 13 ألف خدمة صحية وما يقارب 24 ألف خدمة إسعاف أولي، إضافة لتقديم ‏الأدوية لأكثر من 44 ألف مريض، بينما تم تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر ‏من 10 آلاف شخص، إضافة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ‏والخدمات القانونية الأخرى لمساعدة الوافدين. ‏

ولفتت الوزارة إلى أن المنظمات غير الحكومية مستمرة في تقديم خدماتها ‏للمستفيدين منها بالرغم من الأعباء وزيادة حجم الاحتياجات التي نتجت عن ‏دخول الوافدين إلى سورية. ‏

مهند سليمان

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