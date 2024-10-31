أكثر من 300 ألف خدمة متنوعة قدمتها الشؤون الاجتماعية والعمل للوافدين ‏من لبنان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ‏

دمشق-سانا
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية دعم الوافدين من لبنان عبر تقديم مختلف أنواع المساعدة للأسر سواء الطبية أو الإغاثية أو الإنسانية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي المساعدات التي تم تقديمها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية منذ بدء دخول الوافدين وحتى الآن في مختلف المحافظات بلغ أكثر من 3200 سلة غذائية و94639 وجبة غذائية عبر المطابخ التابعة لهذه المنظمات والمبادرات التطوعية التي انطلقت لمساعدة الوافدين.
وبينت الوزارة أنه تم تقديم أكثر من 124 ألف خدمة طبية وأكثر من 13 ألف خدمة صحية وما يقارب 24 ألف خدمة إسعاف أولي، إضافة لتقديم الأدوية لأكثر من 44 ألف مريض، بينما تم تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من 10 آلاف شخص، إضافة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية الأخرى لمساعدة الوافدين.
ولفتت الوزارة إلى أن المنظمات غير الحكومية مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين منها بالرغم من الأعباء وزيادة حجم الاحتياجات التي نتجت عن دخول الوافدين إلى سورية.
مهند سليمان
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