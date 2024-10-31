16 ضبطاً تموينياً بالسويداء ‏

السويداء-سانا
نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 16 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع شملت محطة وقود بريف المحافظة للتصرف غير المشروع بكمية 2000 ليتر من احتياطي مادة البنزين مع فرض غرامة على المخالفة قيمتها تجاوزت 75 مليون ليرة.
كما تضمنت الضبوط بحسب مهنا مخبزاً خاصاً بريف المحافظة لوجود نقص بوزن ربط الخبز مع تغريم صاحبه بقيمة تجاوزت 10 ملايين ليرة إضافة إلى 14 محلاً تجارياً لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير نظامية.
عمر الطويل
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