16 ضبطاً تموينياً بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 16 ضبطاً ‏تموينياً لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع شملت ‏محطة وقود بريف المحافظة للتصرف غير المشروع بكمية 2000 ليتر ‏من احتياطي مادة البنزين مع فرض غرامة على المخالفة قيمتها تجاوزت ‌75 مليون ليرة. ‏

كما تضمنت الضبوط بحسب مهنا مخبزاً خاصاً بريف المحافظة لوجود نقص ‏بوزن ربط الخبز مع تغريم صاحبه بقيمة تجاوزت 10 ملايين ليرة إضافة ‏إلى 14 محلاً تجارياً لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير نظامية.

عمر الطويل

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