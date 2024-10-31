إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى العراق وضبط 600 ألف حبة كبتاغون

دمشق-سانا

تمكّن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى دولة العراق وضبط 600 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن مركبة وألقى القبض على أحد المتورطين وصادر أسلحة وذخائر وثلاث مركبات تحمل لوحات مزورة ومزودة بمخابئ سرية ضمن إحدى المزارع بريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم أنه في إطار المتابعة والبحث عن شبكات ترويج وتهريب المواد المخدرة تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من التوصل إلى معلومات حول وجود شبكة تقوم بنقل وتهريب المواد المخدرة إلى دولة العراق عبر الأراضي السورية وبمتابعة ورصد تحركات هذه الشبكة تبين قيامهم بتخزين المواد المخدرة ضمن سيارات مزورة ومزودة بمخابىء سرية لهذه الغاية ضمن إحدى المزارع في ريف دمشق.

وأضافت: توجهت دوريات الفرع إلى المزرعة المذكورة وتم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه الشبكة وضبطت ضمن المزرعة 3 مركبات خاصة تحمل لوحات مزورة ومزودة بمخابىء سرية معدة خصيصاً لنقل المواد المخدرة وبالكشف على هذه المركبات تبين وجود أكثر من 600 ألف حبة كبتاغون مخدرة مخبأة ضمن إحدى هذه المركبات.

كما تم ضبط بندقية آلية ومسدس حربي مع كمية من العيارات النارية المختلفة وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على تهريب المواد المخدرة إلى دولة العراق بالاشتراك مع عدة أشخاص متوارين جار البحث عنهم.

وأكد فرع الأمن الجنائي بدمشق جهوزيته التامة لتلقي كل الإخبارات والشكاوى وأنه سيضرب بيد من حديد من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن تجسيداً لشعار الشرطة في خدمة الشعب.

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