المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 دبابات للعدو الصهيوني شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استهدفت المقاومة الفلسطينية بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ والعبوات الناسفة 4 دبابات و3 جرافات عسكرية وناقلة جند للعدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان مساء اليوم إنها استهدفت بعبوات ناسفة وقذيفة “الياسين 105 ” ثلاث دبابات للعدو في بيت لاهيا بينما استهدفت بقذائف “التاندوم” و”الياسين 105″ ثلاث جرافات عسكرية في مخيم جباليا.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها فجروا بعبوة “شواظ” ناقلة جند للعدو الإسرائيلي واستهدفوا دبابة “ميركافا” له وأوقعوا أفراد قوة له بين قتيل ومصاب في مشروع بيت لاهيا.

كما استهدفت المقاومة برشقة صاروخية مواقع قيادة للعدو الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

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