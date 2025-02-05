الصحة اللبنانية: 2822 شهيداً و 12937 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2822 شهيداً و 12937 جريحاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان: “إن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن 300 شهيد و165 جريحاً”.

وكان استشهد 24 شخصاً وأصيب العشرات بغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم على بلدتي حارة صيدا والصرفند جنوب لبنان في وقت يواصل هذا العدو جرائمه وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي.

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