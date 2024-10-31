مسرح خيال الظل وفقرات فنية هادفة ضمن فعاليات احتفالية يوم الطفل العربي في بانياس

طرطوس-سانا

أقام قصر الثقافة بمدينة بانياس بالتعاون مع مدرسة القصور الجنوبي احتفالية يوم الطفل العربي الـ 22 التي تقام في جميع المحافظات السورية تحت عنوان “تراثي ذاكرتي وهويتي”.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت في مدرسة القصور الجنوبي عرضاً لمسرح خيال الظل إضافة إلى فقرات غنائية ورقص شارك بها الأطفال بتفاعل وانسجام.

وبينت المسؤولة عن قسم ثقافة الطفل رزان حسن أن الاحتفالية تهدف إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم من خلال مسرح الظل بطريقة القصة الشيقة الممتعة لإيصال الأفكار إلى الأطفال بيسر وسهولة.

ولفتت حسن إلى أن المسرحية حملت عنوان “حقوق الطفل” وتتمحور حول نقاش بين أم وطفلتها حين عودتها من المدرسة متحدثة معها عن حقوقها بالتعلم والتربية والصحة وغيرها وواجباتها مشيرة إلى أهمية مسرح خيال الظل والدعم الكبير الموجه من قبل وزارة الثقافة له لكونه من العناصر التراثية ويعتبر عنصراً حياً من خلال شخوصه التي تلعب دوراً كبيراً في التأثير على مرحلة الطفولة لكونها أهم مرحلة في حياة الإنسان.

مديرة مدرسة القصور الجنوبي لبنى نده لفتت في تصريح مماثل إلى أهمية الاحتفالية في تنمية قدرات الأطفال والتركيز عليها وخاصة في عمر الطفولة الذي يحتاج إلى عناية وقدر كبير من الاهتمام والتوعية من خلال الفعاليات المختلفة إضافة إلى الدور الكبير والعناية الفائقة من قبل الكادر التدريسي.

ولفتت إلى أن الاحتفالية شارك فيها 110 من طلاب الصف الأول والثاني وسط أجواء من السعادة والفرح، مشيرة إلى التأثير الكبير لمسرح خيال الظل وخاصة من خلال الطريقة المستخدمة بطرح الأفكار وإيصالها لعقول الأطفال لكونها تهدف إلى إعادة إحياء التراث وتنميته بطريقة سلسة يتقبلها الأطفال.

وعبّر عدد من الأطفال ومنهم جود الصموعة ولور شيحا وجواد النيصافي عن سعادتهم لمشاركتهم بالاحتفالية التي تعرفوا من خلالها على حقوقهم وواجباتهم بطريقة جميلة.

ذوالفقار أبو غبرا

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