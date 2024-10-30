مناقشة واقع النقل في محافظتي دمشق واللاذقية خلال اجتماع في وزارة النفط ‏

دمشق-سانا

مناقشة واقع النقل في دمشق واللاذقية وحالة الازدحام الحاصل في مراكز وكراجات ‏الانطلاق فيهما كانتا محور اجتماع عقد اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية.‏

الاجتماع شارك فيه وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والإدارة ‏المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وعبر الفيديو ‏كونفرانس محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة.‏

وتم خلال الاجتماع وضع مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة حيث ‏تم التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (جي بي إس) ‏لتعزيز الرقابة على وسائل النقل، كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة ‏التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات ‏والخطوط.‏

وتم التأكيد على توجيه فروع المرور في المحافظتين لتشديد الرقابة على آليات النقل ‏الداخلي، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق ‏المخالفين، وتوجيه شركة محروقات لتكثيف مراقبة أجهزة التتبع المركبة على آليات ‏النقل العام الداخلي بين المحافظات.‏

محمد كركوش

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