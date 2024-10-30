مناقشة واقع النقل في محافظتي دمشق واللاذقية خلال اجتماع في وزارة النفط ‏

دمشق-سانا
مناقشة واقع النقل في دمشق واللاذقية وحالة الازدحام الحاصل في مراكز وكراجات الانطلاق فيهما كانتا محور اجتماع عقد اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية.
الاجتماع شارك فيه وزيرا النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وعبر الفيديو كونفرانس محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة.
وتم خلال الاجتماع وضع مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة حيث تم التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (جي بي إس) لتعزيز الرقابة على وسائل النقل، كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات والخطوط.
وتم التأكيد على توجيه فروع المرور في المحافظتين لتشديد الرقابة على آليات النقل الداخلي، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتوجيه شركة محروقات لتكثيف مراقبة أجهزة التتبع المركبة على آليات النقل العام الداخلي بين المحافظات.
محمد كركوش
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