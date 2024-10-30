الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية تابعة للكيان الصهيوني ويقتل أحد الإرهابيين

طهران-سانا

فكك الأمن الإيراني اليوم خلية إرهابية تابعة للكيان الصهيوني فور دخولها أراضي البلاد وتمكن من قتل أحد الإرهابيين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن منتسبي وزارة الأمن الإيرانية تمكنوا خلال عمليات من تحديد وتفكيك مجموعة إرهابية تابعة للكيان الصهيوني أثناء دخولها إلى البلاد مضيفة أن “هذه الخلية تهدف إلى إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب في الشوارع والاغتيالات وزعزعة الأمن”.

وأكدت “مقتل أحد إرهابيي المجموعة وإلقاء القبض على اثنين آخرين وضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم”.

وقضت قوات الحرس الثوري الإيراني الأحد الماضي على أربعة ارهابيين وألقت القبض على أربعة آخرين متورطين بالهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد في اليوم السابق.

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