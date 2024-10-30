10 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي بيت لاهيا شمال القطاع

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأُصيب 12 فلسطينياً خلال الساعات الأخيرة جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 35 بينهم 25 في الشمال وحده.

وذكرت وكالة وفا أن الطيران المسيّر للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في سوق مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد 10 وجرح نحو 30 ، فيما أُصيب فلسطينيان بقصف مماثل استهدف أرضاً زراعية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في ظل استمرار القصف المدفعي العنيف شمال البريج المجاور، وعلى شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 390 على القطاع إلى 43163 شهيداً و 101510 جرحى.

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