3 ذهبيات وفضيتان للسباح السوري عمر المقداد في بطولة أبيكس

أبو ظبي-سانا

في خطوة جديدة نحو التميز والاحتراف حقق لاعب نادي بصرى الشام عمر المقداد إنجازاً جديداً في بطولة أبيكس المقامة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة أكثر من 15 نادياً وأكاديميةً.

وأظهر المقداد صفات البطل الحقيقي في الفئة العمرية 13-14 عاماً، فقد تمكن من حصد ثلاث ذهبيات في 100 متر ظهر و50 متر ظهر و50 متر حرة، وفضيتين في 200 متر حرة و 200 متر ظهر.

وفي تصريح لـ سانا بين السباح المقداد أن مشاركاته العربية هي انطلاقة له للوصول إلى العالمية ورفع علم سورية في البطولات الدولية، ويحلم بتحقيق بطولة العالم مستقبلاً، موضحاً أن بداياته في أندية سورية هي التي صقلت موهبته، وهي نقطة انطلاقته الأولى في رياضة السباحة.

بدوره المدرب أحمد جمال أكد أن عمر أحد أسرع السباحين في هذا الاختصاص، حيث ظهرت مهاراته في الحركة القوية والدقة، ما يعكس تنوع قدراته في مختلف أنواع السباحة، حيث واجه منافسةً قويةً من سباحين عرب وقاريين.

وأضاف: إن هذا الإنجاز يمثل بدايةً لمشوار لاعبنا نحو تحقيق النجاح والوصول لمنصات التتويج العالمية من خلال طموحه لرفع علم سورية في المحافل الرياضية الدولية.

حامد السعد رئيس نادي بصرى الشام لفت إلى أن عمر لديه إصرار دائم على الوصول إلى المراكز المتقدمة من خلال التدريبات الشاقة التي يخضع لها وفي مختلف أنواع المسابح، مؤكداً أنه مشروع لبطل عالمي مستقبلاً.

يذكر أن اللاعب فاز مؤخراً ببطولة الجمهورية التي أقيمت بدمشق الشهر الماضي، بذهبيتين في 100 متر و200 متر ظهر، وشارك في العديد من البطولات العربية والمحلية.

رضوان الراضي

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