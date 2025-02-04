شابة تؤسس مشروعها الخاص بصناعة الإكسسوارات وتدرب الراغبين بتعلم هذه المهنة

دمشق-سانا

نجحت الشابة سارة بسام عياش بتأسيس مشروعها الخاص بصناعة الإكسسوارات من السلاسل والخرز والكروشيه.

وخلال حديثها لسانا الشبابية أوضحت عياش أنها تعلمت هذه الحرفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبمبلغ مالي بسيط اشترت مستلزمات العمل وبدأت بتصنيع الأساور والأقراط لتبيعها محققة هامش ربح بسيط.

وبينت أنها بعد ذلك أسست مشروعها الخاص وانضمت لفريق مهتم بالأشغال اليدوية اسمه “ريما كروشيه” وبدأت بتدريب الراغبين من الأطفال والسيدات على صناعة الإكسسوارات ومن خلال العمل مع الفريق وتبادل الأفكار طورت عملها لتنتج مشغولات عصرية تناسب جميع الأعمار وبأسعار بسيطة لافتة إلى أنها في البداية كانت تسوق للمحلات القريبة من الحي الذي تقطنه ومع ازدياد الكميات باتت تسوق منتجاتها إلى سوق الحميدية.

وأشارت عياش إلى أن مشغولاتها لاقت أعجاب المحيطين وحظيت بدعم وتشجيع كبير من زوجها الذي ساندها ووقف إلى جانبها ودعمها مادياً ليكون لديها مشروعها الخاص لافتة إلى أنها تقوم حالياً بتدريب وتعليم عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة على صناعة الإكسسوارات.

ولفتت عياش إلى أن استجرارها لكميات كبيرة من مستلزمات العمل أثر بشكل إيجابي على منتجاتها حيث باتت تتحكم بالأسعار وتبيع بسعر أقل من السوق مبينة أنها تسوق منتجاتها من خلال المعارض وآخرها معرض ذهب اكسبو للألبسة والجلديات.

واختتمت عياش حديثها بالقول: أنا سعيدة لأنني أدرب أطفالاً من ذوي الإعاقة واستطعت أن ازرع في نفوسهم حب العمل والسعي لتطوير الذات متمنية من كل شخص يملك حرفة أو مهنة أن يقوم بتعليمها وتدريب الراغبين عليها ليكون لديهم مشاريعهم المستقبلية سواء فردية او جماعية.

سكينة محمد

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