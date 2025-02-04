التعاون الثنائي بين سورية وبيلاروس… محور مباحثات الوزير صباغ وكوتشانوفا

مينسك-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في مينسك مع ناتاليا كوتشانوفا رئيسة مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية البيلاروسية جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما تطور العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب والبرلمان البيلاروسي.

وأكد الوزير صباغ أن الدبلوماسية البرلمانية الشعبية باتت تشكل جزءاً مهماً من الدبلوماسية العامة في أي بلد، وأن أعضاء البرلمانات المنتخبين من الشعب مباشرةً هم الأقدر على التعبير عن اهتمامات الشعوب ومشاغلهم بشكل شفاف وواقعي.

وثمّن الوزير صباغ علاقة الصداقة والشراكة الحقيقية التي تجمع بين البلدين، والتي تساعدهما على مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها محاولات التدخل في شؤونهما الداخلية، والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على شعبيهما، والتي تخلّف معاناة إنسانية كبيرة.

بدورها نقلت كوتشانوفا شكر الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكا لسورية، لكونها شريكاً قوياً وصادقاً لبيلاروس على الساحة الدولية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها، معربةً عن اهتمام بلادها بالتعاون مع سورية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية.

حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الخارجية والمغتربين، ومن الجانب البيلاروسي سيرغي الينيك رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الدولية وشؤون الأمن القومي في مجلس الجمهورية البيلاروسي، ويوري سلوكا السفير البيلاروسي بدمشق.

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