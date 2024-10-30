 مفهوم الذكاء الاصطناعي في ورشة عمل لحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات ‏بحمص

‏حمص-سانا

تناولت الورشة التي نظمها الفريق التطوعي في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات ‏بحمص اليوم مفهوم الذكاء الاصطناعي وسبل امتلاك المتدربين المهارات الأساسية ‏لاستخدامه بطريقة آمنة وفعالة. ‏

وبينت مديرة الحاضنة المهندسة هالة جحجاح لمراسلة سانا أن الورشة تأتي ضمن ‏مبادرات الفريق التطوعي في الحاضنة، والذي يضم 15 من الشباب الجامعيين من ‏مختلف الاختصاصات، ‏وهي تسلط الضوء على أساسيات ومجالات استخدام الذكاء ‏الاصطناعي وأدواته وأهم التطبيقات المستخدمة في هذا المجال وسبل استثماره في ‏مختلف مناحي الحياة.‏

بدورها أوضحت قائد الفريق التطوعي بتول دربولي أنه تم التحضير للورشة ‏بهدف ‏رفع ‏حالة الوعي التكنولوجي لدى الشباب وعامة الناس من مختلف المستويات ‏العلمية.‏

أعضاء الفريق بتول الحسن وآية عبد العال وإسراء داود ودانيال إبراهيم تحدثوا عن ‏مفهوم وتاريخ الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على العالم منذ عام 1945، ودخول ‏الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة، واستعرضوا بعض الأدوات المهمة للبدء باستخدام ‏الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي وسبل تفاديه وأخطاره على الأمن ‏السيبراني. ‏

عضو اللجنة الإدارية في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص الدكتورة ‏لينا مراد أشارت إلى أهمية الورشة للطلبة لإنجاز أبحاثهم ومساعدتهم في استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي والمواقع العالمية. ‏

حسن الحسيني مدير مركز الدراسات الإدارية ومستشار توظيف في القطاع الخاص ‏لفت إلى أن الورشة مهمة، ولا سيما لجهة تقديم معلومات قيمة بصورة بانورامية، ما ‏ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية. ‏

تمام الحسن

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