 مفهوم الذكاء الاصطناعي في ورشة عمل لحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات ‏بحمص

حمص-سانا
تناولت الورشة التي نظمها الفريق التطوعي في حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص اليوم مفهوم الذكاء الاصطناعي وسبل امتلاك المتدربين المهارات الأساسية لاستخدامه بطريقة آمنة وفعالة.
وبينت مديرة الحاضنة المهندسة هالة جحجاح لمراسلة سانا أن الورشة تأتي ضمن مبادرات الفريق التطوعي في الحاضنة، والذي يضم 15 من الشباب الجامعيين من مختلف الاختصاصات، وهي تسلط الضوء على أساسيات ومجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وأدواته وأهم التطبيقات المستخدمة في هذا المجال وسبل استثماره في مختلف مناحي الحياة.
بدورها أوضحت قائد الفريق التطوعي بتول دربولي أنه تم التحضير للورشة بهدف رفع حالة الوعي التكنولوجي لدى الشباب وعامة الناس من مختلف المستويات العلمية.
أعضاء الفريق بتول الحسن وآية عبد العال وإسراء داود ودانيال إبراهيم تحدثوا عن مفهوم وتاريخ الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على العالم منذ عام 1945، ودخول الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة، واستعرضوا بعض الأدوات المهمة للبدء باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي وسبل تفاديه وأخطاره على الأمن السيبراني.
عضو اللجنة الإدارية في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص الدكتورة لينا مراد أشارت إلى أهمية الورشة للطلبة لإنجاز أبحاثهم ومساعدتهم في استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي والمواقع العالمية.
حسن الحسيني مدير مركز الدراسات الإدارية ومستشار توظيف في القطاع الخاص لفت إلى أن الورشة مهمة، ولا سيما لجهة تقديم معلومات قيمة بصورة بانورامية، ما ينعكس إيجاباً على التنمية المجتمعية.
تمام الحسن
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