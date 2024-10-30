‏ملتقى بوابة العمل… مشاركة 50 شركة ومؤسسة وتقديم أكثر من 750 فرصة ‏عمل ‏

‏‏دمشق-سانا ‏

بمشاركة 50 شركة من مختلف القطاعات أطلقت اليوم مؤسسة الموارد ‏البشرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركة سيريتل ‏ملتقى بوابة العمل بنسخته الثالثة، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق. ‏

ويقدم الملتقى الذي يستمر على مدى يومين أكثر من 750 فرصة عمل ‏بمختلف المسميات الوظيفية والتخصصات، وبمشاركة عدد من الشركات في ‏قطاعات البنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والكيميائية والخدمات ‏وغيرها، كما يتضمن محاضرات مع خبراء ومدربين حول الدخول إلى سوق ‏العمل والتميز الوظيفي. ‏

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش أكد في تصريح لـ سانا أن ‏الملتقى يشكل حافزاً حقيقياً للشركات والمنظمات غير الحكومية لتأمين فرص ‏عمل للشباب والوصول إلى تأمين احتياجات سوق العمل في سورية، مشيراً ‏إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمؤسسات التي تعنى ‏بالتوظيف والتدريب وإقامة ملتقيات لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل ‏تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم. ‏

مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر سكاف أوضح أهمية ‏المتلقى والذي يجمع شركات كبيرة لها امتداد على مختلف المحافظات ‏السورية، لافتاً إلى أن المؤسسة تنفذ جولات ميدانية على الشركات والمنشآت، ‏بهدف بسط المظلة التأمينية وحفظ مصلحة العمال وأصحاب العمل.

‏ بدوره رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس لفت ‏إلى أن أهم ما يميز الملتقى هو تنظيمه من قبل المتطوعين في المؤسسة ‏للوصول إلى فرص عمل حقيقية، إضافة لثقل مهارات طالبي فرص العمل ‏عبر تقديم التدريب المناسب لهم، مبيناً أن المؤسسة تسعى بكل جهودها ‏ومشاريعها وأنشطتها إلى تشبيك الباحثين عن عمل والخريجين الجدد بسوق ‏العمل. ‏

من جانبه طارق السعدي مدير التوظيف في شركة سيريتل أشار إلى أن الملتقى ‏يعتبر وسيلة حقيقية لتعزيز سوق العمل وإمداده بالخبرات والمهارات الشبابية ‏المناسبة، إضافة لكونه طريقة تساعد الباحثين عن عمل على اكتشاف الفرض ‏المتوافرة في عدد كبير من الشركات، فيما بينت تغريد ونوس من مركز شام ‏لتقنيات الحاسوب أن المركز يقدم فرص التوظيف إضافة لبرامج التدريب ‏التي تهتم في تطوير مهارات الشباب بالمعلوماتية وعلى مستوى العلوم ‏الإدارية والتجارية. ‏

بدورهم أكد عدد من الزوار أهمية الملتقى في تسهيل الحصول على فرص ‏عمل مناسبة لدى الشباب لكونها تعرض ضمن مكان واحد، والفرص المقدمة ‏من قبل الشركات تراعي مختلف الفئات العمرية لاستقطاب الكفاءات ‏وتدريبها. ‏

مهند سليمان

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