‏ملتقى بوابة العمل… مشاركة 50 شركة ومؤسسة وتقديم أكثر من 750 فرصة ‏عمل ‏

دمشق-سانا
بمشاركة 50 شركة من مختلف القطاعات أطلقت اليوم مؤسسة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركة سيريتل ملتقى بوابة العمل بنسخته الثالثة، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
ويقدم الملتقى الذي يستمر على مدى يومين أكثر من 750 فرصة عمل بمختلف المسميات الوظيفية والتخصصات، وبمشاركة عدد من الشركات في قطاعات البنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والكيميائية والخدمات وغيرها، كما يتضمن محاضرات مع خبراء ومدربين حول الدخول إلى سوق العمل والتميز الوظيفي.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش أكد في تصريح لـ سانا أن الملتقى يشكل حافزاً حقيقياً للشركات والمنظمات غير الحكومية لتأمين فرص عمل للشباب والوصول إلى تأمين احتياجات سوق العمل في سورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمؤسسات التي تعنى بالتوظيف والتدريب وإقامة ملتقيات لمساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جعفر سكاف أوضح أهمية المتلقى والذي يجمع شركات كبيرة لها امتداد على مختلف المحافظات السورية، لافتاً إلى أن المؤسسة تنفذ جولات ميدانية على الشركات والمنشآت، بهدف بسط المظلة التأمينية وحفظ مصلحة العمال وأصحاب العمل.
بدوره رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس لفت إلى أن أهم ما يميز الملتقى هو تنظيمه من قبل المتطوعين في المؤسسة للوصول إلى فرص عمل حقيقية، إضافة لثقل مهارات طالبي فرص العمل عبر تقديم التدريب المناسب لهم، مبيناً أن المؤسسة تسعى بكل جهودها ومشاريعها وأنشطتها إلى تشبيك الباحثين عن عمل والخريجين الجدد بسوق العمل.
من جانبه طارق السعدي مدير التوظيف في شركة سيريتل أشار إلى أن الملتقى يعتبر وسيلة حقيقية لتعزيز سوق العمل وإمداده بالخبرات والمهارات الشبابية المناسبة، إضافة لكونه طريقة تساعد الباحثين عن عمل على اكتشاف الفرض المتوافرة في عدد كبير من الشركات، فيما بينت تغريد ونوس من مركز شام لتقنيات الحاسوب أن المركز يقدم فرص التوظيف إضافة لبرامج التدريب التي تهتم في تطوير مهارات الشباب بالمعلوماتية وعلى مستوى العلوم الإدارية والتجارية.
بدورهم أكد عدد من الزوار أهمية الملتقى في تسهيل الحصول على فرص عمل مناسبة لدى الشباب لكونها تعرض ضمن مكان واحد، والفرص المقدمة من قبل الشركات تراعي مختلف الفئات العمرية لاستقطاب الكفاءات وتدريبها.
مهند سليمان
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