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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

2024-10-30

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في قلقيلية وبلدات أبو ديس في القدس وسلواد في رام الله وبيت أمر ومنطقة مسافر يطا في الخليل، واعتقلت 10 فلسطينيين بينهم أطفال.

وداهم جنود الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأطلقوا قنابل الصوت باتجاه الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، بينما أقاموا حواجز جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس، ما تسبب بإعاقة حركة الفلسطينيين.

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