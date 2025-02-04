بازار للمهن اليدوية يستقطب 72 منتجاً بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

تشكيلة متنوعة من المنتجات يضمها بازار المهن اليدوية الذي افتتحه اليوم ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية، بالتعاون مع محافظة السويداء ‏ومجلس مدينة شهبا.‏

البازار المقام لمدة يومين ضمن مشروع (ع البال بعدك) في صالة دندنه بمدينة السويداء يشهد مشاركة من أصحاب مشروعات قدموا ‏منتجات متعددة من المطرزات والألبسة والتحف والإكسسوارات والمنتجات الغذائية وألعاب الأطفال والخشبيات ومستلزمات ‏التجميل وغيرها من الأعمال.‏

ووفقاً لمنسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية بالسويداء رشا حاطوم، ‏فإن البازار هو استمرار لدعم المشاريع التي تم تمويلها سابقاً عبر مساعدة ‏أصحابها بالتسويق، ويحظى بمشاركة نحو 72 منتجاً من مختلف مناطق ‏المحافظة ممن تم دعمهم منذ عام 2021 ولغاية تاريخه، ومنهم عدد من ‏المستفيدين من المشروع الذي انطلق مؤخراً للتدريب على الحرف اليدوية.

بدورها، أشارت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى ‏الغوثاني إلى أنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح البازار، انطلاقاً من أهمية ‏دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذه المرحلة الحالية.

من جهته، لفت رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون في تصريح ‏لمراسل سانا إلى أن البرنامج استهدف متدربين من المدينة تم قبولهم من ‏خلال استبيانات خاصة بهم جرت دراستها وتقييمها وتدريبهم، وخاصة أصحاب ‏المهن التراثية، ما خلق فرص عمل لهم وساعدهم على تأسيس مشروعاتهم و‏المشاركة بالبازار. ‏

وفي حديث لعدد من المشاركين بالبازار ذكر الشاب مهند العريضي أنه قدم ‏منتج دبس العنب كنتاج من مشروع معصرته التي أسسها بعد تلقيه الدعم من ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏

وبينت هيام خداج وندى سلطان أنهما تشاركان مع نساء أخريات بتقديم منتجات ‏مشروعهن لتفصيل وتصميم الزي الشعبي وغيره كخطوة لدعمه والتعريف ‏به.‏

منتجات من أعمال الصنارة تجمع بين الشراشف والشالات وغيرها حرصت ‏أسامة سلام على إظهارها ضمن البازار وتعريف الآخرين بها وتبادل ‏الخبرات لكونها في انطلاقة جديدة في مشروعها كما لفتت، في حين وجدت الشابة يارا زينية عبر عملها بالجمع بين التطريز والخشب ‏فرصة بالبازار لتسويق التحف التي صممتها وإشهار مشروعها بشكل أكبر.‏

وحسب ميرفت البني فإنها ركزت على إبراز منتجات مستخلصة من نبات ‏الأوليفرا كالشامبوهات والبلسم وهلام الصبار في محاولة منها للتعريف ‏بمشروعها.

عمر الطويل

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