بازار للمهن اليدوية يستقطب 72 منتجاً بالسويداء ‏

السويداء-سانا
تشكيلة متنوعة من المنتجات يضمها بازار المهن اليدوية الذي افتتحه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية، بالتعاون مع محافظة السويداء ومجلس مدينة شهبا.
البازار المقام لمدة يومين ضمن مشروع (ع البال بعدك) في صالة دندنه بمدينة السويداء يشهد مشاركة من أصحاب مشروعات قدموا منتجات متعددة من المطرزات والألبسة والتحف والإكسسوارات والمنتجات الغذائية وألعاب الأطفال والخشبيات ومستلزمات التجميل وغيرها من الأعمال.
ووفقاً لمنسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية بالسويداء رشا حاطوم، فإن البازار هو استمرار لدعم المشاريع التي تم تمويلها سابقاً عبر مساعدة أصحابها بالتسويق، ويحظى بمشاركة نحو 72 منتجاً من مختلف مناطق المحافظة ممن تم دعمهم منذ عام 2021 ولغاية تاريخه، ومنهم عدد من المستفيدين من المشروع الذي انطلق مؤخراً للتدريب على الحرف اليدوية.
بدورها، أشارت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني إلى أنه تم تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح البازار، انطلاقاً من أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذه المرحلة الحالية.
من جهته، لفت رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون في تصريح لمراسل سانا إلى أن البرنامج استهدف متدربين من المدينة تم قبولهم من خلال استبيانات خاصة بهم جرت دراستها وتقييمها وتدريبهم، وخاصة أصحاب المهن التراثية، ما خلق فرص عمل لهم وساعدهم على تأسيس مشروعاتهم والمشاركة بالبازار.
وفي حديث لعدد من المشاركين بالبازار ذكر الشاب مهند العريضي أنه قدم منتج دبس العنب كنتاج من مشروع معصرته التي أسسها بعد تلقيه الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبينت هيام خداج وندى سلطان أنهما تشاركان مع نساء أخريات بتقديم منتجات مشروعهن لتفصيل وتصميم الزي الشعبي وغيره كخطوة لدعمه والتعريف به.
منتجات من أعمال الصنارة تجمع بين الشراشف والشالات وغيرها حرصت أسامة سلام على إظهارها ضمن البازار وتعريف الآخرين بها وتبادل الخبرات لكونها في انطلاقة جديدة في مشروعها كما لفتت، في حين وجدت الشابة يارا زينية عبر عملها بالجمع بين التطريز والخشب فرصة بالبازار لتسويق التحف التي صممتها وإشهار مشروعها بشكل أكبر.
وحسب ميرفت البني فإنها ركزت على إبراز منتجات مستخلصة من نبات الأوليفرا كالشامبوهات والبلسم وهلام الصبار في محاولة منها للتعريف بمشروعها.
عمر الطويل
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