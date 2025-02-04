شملت مجالات الصحة والكهرباء والخدمات… مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

دمشق-سانا‏

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في ‏مجالات الصحة والكهرباء والخدمات.‏

وشملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها العقد المبرم لصالح المؤسسة ‏العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم ‏توتر متوسط 20/12 كيلوفولط أمبير مقطع 1 × 185 ميليمتراً مربعاً، بقيمة ‏إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية، وكذلك العقد المبرم لصالح المؤسسة ‏المذكورة ، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة ‏وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 كيلوفولط أمبير مقطع 1×120 ميليمتراً ‏مربعاً.‏

كما تضمنت التوصيات الموافق عليها عقد الأشغال المبرم بين مديرية ‏الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور لتأهيل طريق تل ‏حميس “عمارة- الطواريج- تل سطيح” بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون ‏الطريق حيوياً ومهماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك ‏بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.

‏وضمت التوصيات العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات ‏التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 ‌‏مليار ليرة، وعقداً آخر لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع ‏الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة، والعقد المبرم كذلك ‏لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة، إضافة ‏للعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب ‏وتشغيل مولدة احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.‏

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