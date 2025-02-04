شملت مجالات الصحة والكهرباء والخدمات… مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية

دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصحة والكهرباء والخدمات.
وشملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 20/12 كيلوفولط أمبير مقطع 1 × 185 ميليمتراً مربعاً، بقيمة إجمالية 4.6 مليارات ليرة سورية، وكذلك العقد المبرم لصالح المؤسسة المذكورة ، بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليارات ليرة، لتوريد 11000 علبة وصل لكابلات ألمنيوم توتر متوسط 12/20 كيلوفولط أمبير مقطع 1×120 ميليمتراً مربعاً.
كما تضمنت التوصيات الموافق عليها عقد الأشغال المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بالحسكة والشركة العامة للطرق والجسور لتأهيل طريق تل حميس “عمارة- الطواريج- تل سطيح” بطول 9.5 كم المرحلة الأولى، كون الطريق حيوياً ومهماً ويربط بين منشآت المؤسسة السورية للحبوب، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.
وضمت التوصيات العقد المبرم لصالح وزارة الصحة لتأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار ليرة، وعقداً آخر لتأمين مستهلكات التخدير لزوم جهات القطاع الصحي العام، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليارات ليرة، والعقد المبرم كذلك لتقديم مستهلكات الجراحة العظمية بقيمة قدرها 21.3 مليار ليرة، إضافة للعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمستشفى الأطفال بطرطوس لتقديم وتركيب وتشغيل مولدة احتياطية لزوم عمل الهيئة، بقيمة نحو 1.2 مليار ليرة.
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