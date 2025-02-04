أبو حسنة: تصفية الأونروا أحد أهداف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عدنان أبو حسنة أن الوكالة أصبحت أحد أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمطلوب الآن هو تصفيتها.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أبو حسنة قوله: “إن مسؤولي الاحتلال يؤكدون في تصريحاتهم أن تصفية الأونروا تمكن من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير”، لافتاً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن الأونروا تخلد قضية اللاجئين ويجب أن تختفي.

وأشار أبو حسنة إلى أن قرار الاحتلال حظر عمل الأونروا سيترك تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني ومنظومة التعليم والصحة والإغاثة، حيث يهدد بتوقف جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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