فقدان سبعة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت جنوب إسبانيا وشرقها

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية فقدان سبعة أشخاص على الأقل، بسبب فيضانات مفاجئة نجمت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب إسبانيا وشرقها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية قولها: “إن سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، وهم سائق شاحنة في منطقة فالنسيا وستة أشخاص في بلدة ليتور في مقاطعة ألباسيتي شرق البلاد”، مشيرة إلى أن الفيضانات تسببت أيضاً بتعطيل حركة السفر الجوي في مطار فالنسيا وعمل السكك الحديدية، كما غمرت مياه الفيضانات الطرقات والمباني.

بدوره، صرح كارلوس مازون رئيس الحكومة الإقليمية أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثثاً عدة في فالنسيا، وقال للصحفيين: “يمكننا تأكيد العثور على بعض الجثث”، مضيفاً: “إن السلطات لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل حتى يتم إبلاغ أقاربهم”.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت حالة تأهب قصوى في منطقة فالنسيا وأعلى مستوى تأهب في أجزاء من مقاطعة الأندلس لمواجهة العواصف والفيضانات.

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