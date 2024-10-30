إسبانيا تمنع شركات العدو الإسرائيلي من المشاركة في مناقصات لشراء الأسلحة

مدريد-سانا

بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية” لصالح الحرس المدني في المملكة، ومنعت مشاركة مثيلاتها في عروض شراء الأسلحة للقوات الإسبانية.

وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أنها بدأت عملية إنهاء عقد مع شركة إسرائيلية لشراء ذخيرة للحرس المدني، وطرح العقد للمناقصة في الـ21 من شباط الماضي، وتم اتخاذ قرار الإنهاء في الــ21 من تشرين الأول الجاري، موضحة أنه لن يُسمح لشركات “إسرائيلية” أخرى أيضا بالمشاركة في طروحات شراء أسلحة، وهي قيد المراجعة حالياً من قبل المديرية العامة

للحرس المدني.

وفي الـ 14 من تشرين الأول الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة للطلب الرسمي من مدريد ودبلن بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”، بسبب أفعالها في قطاع غزة ولبنان، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أقرب وقت ممكن، بسبب استمرار عدوانها على غزة ولبنان.

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