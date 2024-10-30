الدفاعات الجوية الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيرة أوكرانية.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي”، موضحة أنه تم تدمير 7 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة سمولينسك، و3 فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وبريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

وتواصل القوات الأوكرانية أعمالها الاستفزازية واستهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen