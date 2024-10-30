الذهب يرتفع عالمياً إلى ذروة قياسية جديدة

لندن-سانا

بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2779.39 دولاراً للأوقية “الأونصة”، كما ارتفعت عقوده الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2791.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 34.33 دولاراً للأوقية، كما نزل البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 1210.72 دولارات، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.89 دولاراً.

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