30 تشرين الأول 1991.. انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط

دمشق-سانا

1928- بدء أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة.

1991- انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط.

1994- انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول لدول الشرق الأوسط في الدار البيضاء بمشاركة 60 دولة.

1995- إجراء استفتاء في مقاطعة كيبك على استقلال المقاطعة عن كندا، وأسفرت النتيجة عن تصويت 50.6 بالمئة للبقاء ضمن الاتحاد الكندي و 49.4 بالمئة للاستقلال.

2012- إعصار ساندي يضرب الولايات المتحدة وكندا الشرقية، ويقتل 86 شخصاً على الأقل.

من مواليد هذا اليوم..

1735- جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.

1900- رانيار غرانيت، عالم فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

1941- تيودور هانش، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2005.

من وفيات هذا اليوم..

1611- الملك كارل التاسع، ملك السويد.

1809- وليام كافينديش بنتينك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1975- غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.