نفحات وطنية في قصائد الأمسية الشعرية بثقافي حمص

حمص-سانا

نظم المركز الثقافي بحمص أمسية شعرية بمشاركة كوكبة من شعراء حمص وطرطوس بعنوان “تشرين في عيون الشعراء”.

واستهل الأمسية الشاعر نادر العجي بثلاث قصائد الأولى وطنية تمجد قيمة الشهادة وجاءت بعنوان على مقام الشهادة، والثانية وجدانية بعنوان.. ” تغريبة شاعر” وفيها يبوح بما يختلج في نفسه من مشاعر الاغتراب تجاه ما تعصف به الحياة من هموم وصدمات والثالثة حواكير القصائد، وفيها يصور حال الإنسان في وقتنا الراهن وتأثير الأحداث على الواقع.

وعبرت الشاعرة سهير زغبور بقصيدتيها الوطنية بحور الشعر والوجدانية نسخة مزورة، عن مشاعر أنثى تعلقت بعشق الوطن الذي تفتخر بمجده العتيد المكتوب بدماء شهدائه الطاهرة.

فيما رأى الشاعر طالب أحمد أن القضايا الوطنية لا تنفصم عن قضية غزة المقاومة والمحاصرة وفي قصيدته “سلاماً لغزة” يترجم مشاعر تضامنه مع أهلها وأطفالها إلى كلمات مملوءة بالحزن والأسى لما يجري فيها من جرائم يرتكبها العدو الغاشم.

ولم تخفِ الشاعرة راما عبد اللطيف في قصيدتها لواء تاج، مشاعرها الوطنية الحزينة تجاه لواء اسكندرون السليب في ذكرى اغتصابه، وفي قصيدتها الثانية بعنوان “عار ما تقترفينه” تكشف زيف أميركا ومحاربتها لشعوب العالم بأدواتها الخبيثة.

وختم الأمسية الشاعر علام عبد الهادي بقصائد وطنية ووجدانية منها قصيدته في الشام، وفيها يتغنى بعشقه لمدينة الياسمين التي سحرته بجمالها وعظمة تاريخها المشرف، أما في قصيدته الثانية بعنوان “باب المدينة جائع” فيرثي حمص وما تعرضت له من أوجاع بفعل الحرب الإرهابية على سورية ويستبشر أملاً بمستقبلها الواعد.

حضر الأمسية التي قدمت لها مديرة المركز الثقافي وفاء يونس جمهور من الأدباء والمهتمين بالشعر بحمص.

حنان سويد

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