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برنامج الأغذية العالمي يحذر من حدوث مجاعة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

2024-10-30

جنيف-سانا

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وحدوث مجاعة جراء تواصل الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع وفرضه إجراءات منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح البرنامج في بيان أوردته وكالة “وفا” اليوم أن لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية جاهزة في مصر والأردن تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة بسبب الحصار والقصف المكثف.

وكان برنامج الأغذية أكد قبل نحو أسبوعين في منشور له عبر منصة “اكس”، أنه لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من شهر تشرين الأول الجاري، إضافة إلى إغلاق نقاط توزيع الأغذية بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء التي تعيق جهود تقديم المساعدات الإنسانية.

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