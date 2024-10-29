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دعماً للأسرى وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة… وقفات تضامنية في الضفة الغربية

2024-10-29

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفات تضامنية اليوم في الضفة الغربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لدعم الأسرى والإفراج عنهم، وبوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 389.

وذكرت وكالة وفا أن الوقفات نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى وذويهم في مدن طولكرم ونابلس وجنين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والأسرى والمعتقلين، ولافتات تندد بتصاعد جرائم الاحتلال، ورددوا هتافات وشعارات دعماً للأسرى في معتقلاته وتنديداً بوحشية العدوان على القطاع المنكوب بما ينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكد المشاركون أن الأسرى يعانون ظروفاً مأساويةً ويتعرضون للتعذيب والتنكيل والقمع اليومي، ما يفرض على المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها، والعمل على إنقاذ حياتهم، وتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بهم.

وشدد المشاركون على أن غياب المساءلة الدولية للاحتلال وإفلاته المستمر من العقاب يشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، ما يتطلب ضرورة حمايته ومحاسبة المجرمين على هذه الجرائم.

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