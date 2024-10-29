المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة ميركافا وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية دبابة ميركافا وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي، محققة فيهم إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه استهدف مقاتلونا ‏دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح”.‏

وفي بيان ثان.. قالت المقاومة: “تمكن رجال المقاومة عبر المسيرات الانقضاضية من استهداف قاعدة شراغا محققة إصابة مباشرة في صفوفهم، إضافة لاستهدافها بصلية صاروخية ثكنات زرعيت”.

وفي بيان ثالث.. “استهدفت المقاومة بصليات صاروخية وقذائف ‏المدفعية‏ تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير والأطراف الشرقية لبلدة الخيام‏ ومستوطنة حانيتا وثكنات يرؤون ودوفيف وأصابت أهدافها ‏بدقة”.

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