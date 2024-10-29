المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة ميركافا وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية دبابة ميركافا وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي، محققة فيهم إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.
وفي بيان ثان.. قالت المقاومة: “تمكن رجال المقاومة عبر المسيرات الانقضاضية من استهداف قاعدة شراغا محققة إصابة مباشرة في صفوفهم، إضافة لاستهدافها بصلية صاروخية ثكنات زرعيت”.
وفي بيان ثالث.. “استهدفت المقاومة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة خلة العصافير والأطراف الشرقية لبلدة الخيام ومستوطنة حانيتا وثكنات يرؤون ودوفيف وأصابت أهدافها بدقة”.
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