الفتوة يتعادل مع هلال القدس في بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم

مسقط -سانا

تعادل فريق الفتوة مع هلال القدس الفلسطيني سلباً في المباراة التي جمعتهما اليوم بالعاصمة العمانية مسقط في الجولة الثانية للدور الأول من بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم.

وكان الفتوة خسر أمام السيب العماني بخماسية نظيفة في الجولة الأولى.

ويلعب الفتوة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الأهلي البحريني.

وضمت تشكيلة الفتوة في المباراة عبد الرحمن بو لطيف وياسر شاهين وأيوب زعباط وعبد الكريم فتيح ومحمود صابر عبد الرسول وعلي بعاج وأشرف عفلي وعبد النور بوالخير وأحمد الحسين وعبد الرحمن الحسين وعلي رمضان.

محمد الرحيل

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