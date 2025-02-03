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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
2025-02-03
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يؤديان مناسك العمرة
2025-02-03
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية
2025-02-03
وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
2025-02-03
الرئيس الشرع يغادر الرياض بعد أول زيارة خارجية يقوم بها
2025-02-03
البشير يستقبل السفير القبرصي في سوريا
2025-02-02
رئيسة مكتب شؤون المرأة تبحث مع المبعوثة البريطانية الخاصة دعم التنمية في سوريا وضرورة رفع العقوبات عنها
2025-02-02
محليات
وزيرالمالية : سوريا على استعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
2025-02-03
التجارة الداخلية بحمص تتفقد واقع إنتاج رغيف الخبز وجودته في عدد من الأفران ومدى التزام أصحابها بالقوانين
2025-02-03
محافظ ريف دمشق يناقش مع مسؤول منطقة الكسوة ورؤساء المجالس المحلية سبل النهوض بالواقع الخدمي
2025-02-03
الأمن العام بدير الزور: حملة أمنية في المدينة تستهدف فلول النظام البائد
2025-02-03
في حصيلة أولية لمجزرة مروعة… استشهاد 15 شخصاً جراء انفجار سيارة مفخخة في منبج شرق حلب
2025-02-03
فرض حظر تجوال في حيي الجورة وطب الجورة بدير الزور
2025-02-03
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2025-02-03
رياضة
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
اقتصاد
وزير الاقتصاد يلتقي السفير الباكستاني لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا
2025-02-03
هيئة الاستثمار السورية: خطة إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار
2025-02-03
الترخيص لـ 60 فرناً خاصاً في حماة
2025-02-02
ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة المعارض بدمشق
2025-02-02
ناقلة غاز ثانية بحمولة 4600 طن تصل مصب النفط في مدينة بانياس وتبدأ تفريغ حمولتها
2025-02-01
الشركة العامة لتعبئة المياه تخفض أسعار منتجاتها بنسبة 10 بالمئة
2025-01-31
وزير الاقتصاد: الحكومة حريصة على تذليل عقبات عمل المنشآت الصناعية
2025-01-31
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية: الدولة لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في التفجير الإرهابي بمدينة منبج
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يؤديان مناسك العمرة
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية
وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
اهتمام إعلامي سعودي واسع بزيارة الرئيس الشرع إلى الرياض… وتأكيد على الرغبة في دعم سوريا واستقرارها
الرئيس الشرع يغادر الرياض بعد أول زيارة خارجية يقوم بها