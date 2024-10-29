ضبط أكثر من 190 ألف حبة مخدرة ضمن مزرعة بريف حمص ‏

حمص-سانا‏

ضبط فرع مكافحة المخدرات في حمص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ‏مخبأة ضمن مزرعة، وألقى القبض على أحد المتورطين بالقضية. ‏

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه بناءً على المعلومات ‏الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في حمص عن حيازة شخص كمية من ‏الحبوب المخدرة ضمن مزرعته الكائنة على طريق زيدل وسيقوم بتهريبها ‏خارج القطر وبعد تقصي المعلومات والمراقبة من قبل دوريات الفرع ‏المذكور تم إلقاء القبض على شخص كان موجوداً في المزرعة، وضبط بحوزته ‏26 حبة كبتاغون مخدرة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف أن مصدر الحبوب صاحب ‏المزرعة المذكورة، والذي تبين أنه متوارٍ عن الأنظار، وبعد تحري ‏المزرعة أصولاً تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بشكل سري ‏ضمن قطع على شكل سيراميك في مقاعد وأعمدة المزرعة الرخامية، وتم ‏استخراجها وعددها حوالي 193.920 حبة مخدرة نوع كبتاغون.‏ ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، فيما لا يزال البحث مستمراً عن الشخص المتواري.‏

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