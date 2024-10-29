ضبط أكثر من 190 ألف حبة مخدرة ضمن مزرعة بريف حمص ‏

حمص-سانا
ضبط فرع مكافحة المخدرات في حمص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن مزرعة، وألقى القبض على أحد المتورطين بالقضية.
وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في حمص عن حيازة شخص كمية من الحبوب المخدرة ضمن مزرعته الكائنة على طريق زيدل وسيقوم بتهريبها خارج القطر وبعد تقصي المعلومات والمراقبة من قبل دوريات الفرع المذكور تم إلقاء القبض على شخص كان موجوداً في المزرعة، وضبط بحوزته 26 حبة كبتاغون مخدرة.
وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف أن مصدر الحبوب صاحب المزرعة المذكورة، والذي تبين أنه متوارٍ عن الأنظار، وبعد تحري المزرعة أصولاً تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بشكل سري ضمن قطع على شكل سيراميك في مقاعد وأعمدة المزرعة الرخامية، وتم استخراجها وعددها حوالي 193.920 حبة مخدرة نوع كبتاغون. ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، فيما لا يزال البحث مستمراً عن الشخص المتواري.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen