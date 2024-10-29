نيبينزيا: الولايات المتحدة وحلفاؤها يحرضون على التصعيد في المنطقة

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة وحلفاءها تسببوا بالمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط من خلال دعمهم الهجوم الذي قام به الكيان الصهيوني ضد إيران.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم :”إن الولايات المتحدة وعدداً من حلفائها لم يحاولوا إقناع “إسرائيل” بضرورة التخلي عن هذه المغامرة الخطيرة للغاية، بل كانوا يشيرون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن من حقها الإقدام على مثل هذا الرد”.

وأضاف نيبينزيا: “هم تصرفوا بشكل غير مسؤول، لأنهم كانوا يحرضون بشكل متعمد على جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط، بدلاً من محاولة إقناع الأطراف بالامتناع عن تبادل الضربات من جديد” لافتاً إلى أن واشنطن كانت تزود أيضاً “إسرائيل” بالمعلومات الاستخباراتية الضرورية لتوجيه تلك الضربات.

وأكد نيبينزيا أن الهجوم لا ينتهك القانون الدولي فحسب بل يزعزع استقرار الأوضاع المتفاقمة أصلاً إلى أقصى حد في منطقة الشرق الأوسط داعياً الولايات المتحدة إلى أن تتعامل بمسؤولية مع التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسمح للجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدولي بأن يستخدم كل الأدوات الموجودة لديه لوقف النزاع وتنفيذ القرارات ذات الشأن حول التسوية في الشرق الأوسط.

وخلص نيبينزيا إلى القول “إن هذا فقط سيشكل الأساس لإعادة إطلاق عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المعترف بها، المبنية على مبدأ حل الدولتين، الذي نؤيده جميعنا دائماً”.

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