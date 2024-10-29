لازاريني: منع “إسرائيل” أنشطة الأونروا يشكل سابقة خطيرة

القدس المحتلة-سانا

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني أن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بمنع أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية يعد تصعيداً تاريخياً غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي.

وأوضح لازريني في منشور له على منصة “إكس” الليلة، أن هذا التشريع هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين وسيؤدي إلى تعميق معاناتهم، وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش منذ أكثر من عام في جحيم مطلق، وسيحرم أكثر من 650 ألف طفل هناك من التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر.

بدوره أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن إعلان الاحتلال منع عمل وكالة “الأونروا” يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام انتهاكات الاحتلال الخطيرة التي تمس القانون الدولي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ووافق ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” بشكل جماعي اليوم على قرار منع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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