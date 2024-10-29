زاخاروفا: تحييد مرتزقة من الولايات المتحدة وبولندا وكندا في بريانسك

موسكو-سانا

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مواطنين من الولايات المتحدة وبولندا وكندا كانوا من بين المرتزقة الذين تم تحييدهم في مقاطعة بريانسك.

وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة تاس: بحسب وكالات إنفاذ القانون، فإن من بين المرتزقة الذين تم تحييدهم في بريانسك مواطنين من الولايات المتحدة وبولندا وكندا، وهذه بيانات أولية سيتم استكمالها.

وفي سياق آخر أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن مزاعم حلف شمال الأطلسي “ناتو” حول حجب روسيا للبيانات المتعلقة بتغيرات المناخ في القطب الشمالي لا أساس لها من الصحة وسخيفة.

وقالت زاخاروفا: كما هو معروف أن الدول الغربية في منطقة القطب الشمالي هي التي بدأت منذ ربيع عام 2022 في عرقلة التعاون الدولي في المنطقة القطبية بمشاركة روسيا واصفة اهتمام الناتو بالبيانات المناخية الروسية في القطب الشمالي بأنه “غريب وغير طبيعي”.

وأشارت زاخاروفا الى أن رغبة حلف الناتو في تعزيز مكانته في المنطقة القطبية ستؤدي إلى زيادة التوتر والمواجهة في المنطقة.

يذكر أن روسيا سعت دائماً إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في الشمال، وتحسين الاستدامة البيئية، وضمان الظروف الخارجية المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك حماية حقوق الشعوب الأصلية.

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