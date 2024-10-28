السفير الضحاك: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ولسيادة إيران وسلامة أراضيها ويؤكد سعيه لزج المنطقة في حرب واسعة

وقال السفير الضحاك في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط إن: “سورية تؤيد حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس وحماية أراضيها ومواطنيها، وتُعرب عن تضامنها القوي ووقوفها إلى جانب إيران في وجه ما تتعرض له من عدوان”.

وأضاف الضحاك: “سورية تحذر من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق، والمنفلت من أي قيود يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وستكون له عواقبه الكارثية على المنطقة وما وراءها “.

وشدد السفير الضحاك على أن سورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لردعِ كيان الاحتلال، ووضع حدٍ لأعماله العدوانية، وتشدد على ضرورة مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

يتبع..