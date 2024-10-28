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قائمة جديدة لتحديد مركز عمل 32 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين

2024-10-28

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم قائمة جديدة تتضمن الموافقة على تحديد مركز عمل 32 عاملاً ممن تقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العاملين وانطبقت عليهم المعايير والشروط المحددة.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه ضرورة مراجعة المتقدمين بطلباتهم عبر المنصة لحساباتهم الشخصية بشكل دوري لمعرفة حالة طلباتهم واستدراك أي نقص بالثبوتيات المطلوبة.

كما أصدرت الوزارة أيضاً قائمة لإنهاء تحديد مركز عمل مجموعة من العاملات وإعادتهن لمديريتهن الأصلية بعد تقديم طلباتهن عبر المنصة الإلكترونية.

رحاب علي

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