موسكو-سانا

أكد نائب مجلس الدوما الروسي ألكسندر تولماتشيف أن المعركة ضد “النازية العالمية الجديدة” مستمرة.

وقال تولماتشيف لوكالة سبوتنيك اليوم رداً على تقارير تفيد بالعثور على وشم للقوات الخاصة الأمريكية على جثة أحد المسلحين الذين قُتلوا خلال محاولة اختراق حدود مقاطعة بريانسك “تكبدت منظمة الجريمة الدولية خسارة أخرى حيث يرقد على الأرض عدد كبير من المرتزقة الأمريكيين والبولنديين والكنديين والفرنسيين من المستحيل إحصاؤهم” مؤكداً المواصلة في النضال ضد النازية الجديدة العالمية.

وأشار تولماتشيف إلى أنه مهما تضاعفت أعداد مجرمي الحرب والمرتزقة فإن النتيجة هي نفسها وهي الموت.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق اليوم إحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكداً القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.

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