دور الشباب والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن ورشة عمل

دمشق-سانا

بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وأصحاب المبادرات الشبابية نظم المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم ورشة عمل تحت عنوان “دور الشباب والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية” وذلك في فندق الشام بدمشق.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للشباب والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية السكانية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب وتفعيل دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية المستدامة في سورية وتبادل الأفكار المبتكرة التي ستساهم في رسم مستقبل أفضل.

عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور جمعة حجازي بين أن الورشة تركز على مقاربة جديدة حول كيفية الربط بين أهداف التنمية والبحث العلمي ودور الجامعات في نشر أهداف التنمية وقياسها، وكيف يمكن للجامعة أن تكون مركزاً لتطوير المبادرات، ومن هم المؤهلون بشكل كبير لذلك، مع التركيز على الشباب وهم صناع المستقبل والتغيير ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون دور الشباب.

ولفت الدكتور حجازي إلى أهمية مناقشة دور الشباب في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بها ولا سيما فيما يخص الصحة الإنجابية والبطالة والعمل والتعليم والمساواة بين الجنسين والبيئة.

ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية مورييل مافيكو نوهت بالتعاون والشراكة المتميزة مع الجهات المعنية في سورية من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي، والتي انطلقت منذ مؤتمر السكان والتنمية عام 1994 مبينة أن الورشة تركز على أهم التطورات والمستجدات فيما يتعلق بهذا المؤتمر وكذلك مراجعة عامة وشاملة لمدى التقدم الذي أحرزته سورية فيما يتعلق بالتطوير لكل الخدمات الصحية وتأمين الرفاه للسكان.

وأشارت مافيكو إلى أن سورية مثل باقي الدول العربية قامت بالعديد من الإنجازات والتقدم فيما يتعلق بخفض وفيات الأمهات والأطفال وزيادة في عدد الأطفال الذين يداومون في المدارس رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها خلال الأعوام الـ 13 الماضية مؤكدة الوقوف إلى جانب سورية ودعمها بهذا المجال والعمل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وقدم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسام عبد الرحمن عرضاً حول الخارطة التعليمية لسورية التي يجري العمل عليها في الوزارة والتحول الرقمي في التعليم العالي أوضح فيه أن منظومة التعليم العالي أكثر اندماجاً مع التنمية المستدامة وتصنيف الجامعات والنشر في مواقع منصات البحث العالمية مبيناً أن يجري حالياً التركيز على الخطط قصيرة ومتوسطة المدى، وهناك أربعة مشاريع مطروحة ذات أولوية تركز على المجالات التكنولوجية والبيئية الاقتصادية والعامل البشري ومشاريع تمكين البحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات، وجودة المؤسسات التعليمية وتوظيف البحث العلمي التنموي وتطوير التشريعات وسياسات التعليم العالي.

تخلل الورشة عرض العديد من المبادرات الشبابية المميزة والرائدة في مختلف المجالات التنموية وكذلك العديد المداخلات والتوصيات التي تؤكد أهمية الشراكات لتحقيق الأهداف وتفعيل دور الشباب في مجال التوعية المجتمعية.

هيلانه الهندي

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