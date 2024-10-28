قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتقلت مسناً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في رام الله، وقريتي مادما وبورين جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون موقع “تل ماعين” الأثري في بلدة الكرمل جنوب الخليل، ونفذوا جولات استفزازية فيه.

وكان أصيب شاب في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة طولكرم، فيما اُعتقل 10 آخرون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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