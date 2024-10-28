 عشرة شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون خلال الساعات الأخيرة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 32 شهيداً بينهم 15 في شمال القطاع وحده.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مدفعية الإحتلال قصفت مخيم البريج وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وعدد من الجرحى، بينما أدى قصف بالطيران على بلدة الزوايدة في دير البلح إلى استشهاد ستة فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة 12 آخرين، بوقت استمر فيه إطلاق النار والقنابل من قبل آليات ومسيّرات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات.

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطينيان جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة، وسط استمرار القصف المدفعي الكثيف على المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يحاول إجهاض حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال القطاع بكل السبل، إذ يمنع وصول فرق الحملة إليه ولمدينة غزة أيضاً، محذرةً من أن هذا الوضع الكارثي يهدد بتفشي الوباء بشكل خطير في الشمال.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 388 على القطاع إلى 43020 شهيداً و101110 جرحى.

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