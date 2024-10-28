 جلسة حوارية حول حقوق الطفل في يوم الطفل العربي

طرطوس-سانا

أقام المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس ورشة حوارية حول حقوق الطفل ضمن احتفالية يوم الطفل العربي الـ 22، وذلك في قاعة المركز بحضور عدد من الأطفال وذويهم.

مسؤول ثقافة الطفل في المركز الثقافي نور الدين معلا لفت في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية تعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم ليتمكنوا من التعامل معها وممارستها بشكل إيجابي في المنزل والمدرسة ومع أصدقائهم، ورأى أن ظروف الحياة والمتغيرات من حولنا تحتّم علينا النظر بجدية لمنعكسات تربية الأطفال وطريقة الحوار معهم.

وأكد معلا أن الاستماع إلى طروحات الأطفال وهمومهم ومناقشة آرائهم يؤدي إلى الوصول معهم لأفكار ونتائج ملائمة تساعدهم على تجاوزها والتعامل معها بشكل مناسب، ما يجنبهم الوقوع في فخ المشاكل والأزمات التي قد تأخذ منحىً سلبياً.

وأشار معلا إلى أن الهدف من كل ما تقدم هو لفت أنظار الأطفال لتلك الحقوق والواجبات وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم بشكل حر لبناء شخصية سليمة.

وقدم معلا خلال الجلسة تعريفاً عن الطفل الذي يحدد بعمر الـ 18عاماً وفق تصنيفات اليونيسيف التي أوردت أن عدد أطفال العالم تجاوز 2 مليار طفل، ما يتطلب التعاطي معهم بشكل إيجابي يضمن حقوقهم وواجباتهم، مبيناً أن من أهم الحقوق هو حق الطفل في التعلم واللعب والكلام والتعبير عن رأيه، بينما يأتي احترام الطفل لوالديه وللآخرين في مقدمة الواجبات، مع الأخذ بالاعتبار نمط الحياة المتغيرة وفروق التربية بين الماضي والحاضر في ظل التطور التكنولوجي الهائل.

وركزت آراء ومداخلات الأطفال وذويهم على ضرورة وأهمية إيلاء الأطفال الوقت الكافي من الأسرة والمدرسة، ومنحهم الحرية المسؤولة للمطالبة بما يرغبون مع تفهم الأسرة واستيعابها لتلك المتطلبات وتقديم التبريرات المنطقية في حالة الرفض لها، والاستخدام العقلاني لوسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها على نحو يخدم بناء شخصيتهم المتزنة، كما قال عدد من الأطفال، ومنهم ليال نعمان ودونا سليمان وخضر فاضل.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen